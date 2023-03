Nel processo sul duplice omicidio di Camaro, ieri la deposizione in aula del medico legale, che ha effettuato l’autopsia sui corpi di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò ha assegnato un punto a favore della difesa di Claudio Costantino. Quest’ultimo è in carcere perché indicato come responsabile del delitto che il 2 gennaio 2022 si registrò a Camaro San Luigi.

Nel corso dell’udienza, il medico Giovanni Andò, scelto dalla Procura come consulente, rispondendo alle domande dei difensori di Costantino, ha avvalorato quanto sostenuto dal consulente della difesa, il dottor Cataldo Raffino, secondo cui le direzioni dei colpi escludono che Costantino abbia sparato ai suoi aggressori alle spalle. La pistola utilizzata da Costantino non è mai stata trovata. E lui fu catturato poi in Calabria dopo un periodo di latitanza, perché – spiegò all’interrogatorio di garanzia -, temeva una dura reazione.

L’udienza di ieri si è incentrata quasi tutta sull’esame del medico legale e il punto centrale era proprio la valutazione dei fori lasciati sul corpo dai proiettili, in particolare su quello di Portogallo, che restò esanime a terra il 2 gennaio poco lontano da casa di Costantino. Prossima udienza fissata il prossimo 10 maggio per sentire tutti gli altri testimoni indicati dalla Procura, compresi i Carabinieri dei RIS incaricati di effettuare gli accertamenti balistici. Gli avvocati Taormina e Pagano hanno chiesto al presidente della Corte l’autorizzazione ad eseguire rilievi, tramite microscopio comparatore, sui proiettili, bossoli e frammenti sequestrati sulla scena del crimine.