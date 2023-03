Nell’ottica d’incentivare la ripartenza dell’intero settore culturale, e del Teatro Mandanici in particolare, importantissima risorsa della città di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Amministrazione comunale, su iniziativa dell’Assessore al Teatro, Angelita Pino, ha adottato due provvedimenti. L’obiettivo non è solo quello di promuovere la stagione teatrale, ma anche quello di creare un indotto turistico.

Con avviso pubblico diretto agli esercenti del settore terziario si è pensato d’invitare gli operatori del

settore ad applicare sul conto complessivo, riferito sia a comitive che a singoli consumatori, una

scontistica, valevole esclusivamente per la sera dello spettacolo riportato sul biglietto stesso, pari al

15%, previa esibizione del titolo di accesso al Teatro da parte di tutti gli ospiti-spettatori, che

sceglieranno di trascorrere la serata nei locali della Città di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli Operatori di settore interessati alla manifestazione d’interesse potranno far pervenire la propria adesione entro e non oltre sabato 11 marzo, all’email ufficioteatro@comune.barcellonapozzodigotto.me.it.

Con delibera n. 54 del 7.03.2023 si è stabilito che, acquistando il biglietto dello spettacolo “La Grande Occasione”, che si terrà venerdì 17 marzo 2023, data più prossima a quella della commedia brillante “O…tello o io” con Francesco Paolantoni programmata per giovedi’ 23 marzo 2023, gli interessati potranno usufruire di una scontistica pari al 25% sul costo dei biglietti del secondo spettacolo (“O…tello o…io”)

Per info

Tickettando 0915079837

Biglietteria Teatro 3404707085//3316703408