Torregrotta – Un entusiasmo travolgente, la sicilianità che ha attraversato note e sorrisi fino a pervadere ogni angolo della nuova aula di musica dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta dedicata a Franco Battiato. Un otto marzo scoppiettante a Torregrotta dove l’ospite d’onore è stato il cantautore, polistrumentista e attore teatrale Mario Incudine. Una presenza fortemente voluta dalla Preside Barbara Oteri e che ieri ha incantato tutti i presenti.

A tagliare il nastro della nuovissima sala musicale proprio Mario Incudine insieme alla Dirigente Barbara Oteri. Tematiche importanti quelle trattate ieri all’auditorium della Gioia che sicuramente hanno tratto spunto dalla ricorrenza della giornata internazionale dei diritti della donna. Si è parlato di musica e di donna, di tradizione e modernità, dell’importanza delle nostre radici.

Molto significative le domande che i giovani studenti hanno porto all’artista, che ha risposto con la consueta impeccabilità. A moderare gli interventi, insieme alla Dirigente, anche l’insegnante Tonino Battaglia, che si è intrattenuto in un dialogo con Incudine. Degne di lode le performance degli studenti che si sono esibiti in vari momenti in canti, coreografie e recitati. Sul palco anche il gruppo “Consonanze in Torregrotta”.