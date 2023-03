Sfrecciava a folle velocità lungo via Garibaldi la notte di sabato scorso, incurante della presenza di altre auto in strada. E se già non fosse abbastanza, la persona alla guida ha postato sui social la sua “impresa”.

Il suo video è diventato virale, ma soprattutto è finito sotto la lente degli investigatori della Polizia Municipale e pare sia stato già individuato l’autore del gesto. Da anni i residenti di via Garibaldi lamentano le folli corse che si svolgono lungo l’importante arteria stradale, soprattutto la notte. Auto che sfrecciano a velocità sostenuta spesso dando vita a vere e proprie competizioni.

Non è lontano il ricordo della morte di Lorena Mangano, la studentessa di Capo d’Orlando rimasta vittima di un incidente stradale proprio in via Garibaldi il 26 giugno 2016. Venne travolta da un’Audi TT che stava gareggiando con un’altra vettura all’incrocio con via Torrente Trapani mentre si trovava a bordo della sua Panda. La Cassazione, a gennaio 2021 ha confermato la pena a 5 anni per Giovanni Gugliandolo e a 9 anni e 4 mesi per Gaetano Forestieri, l’uomo alla guida dell’Audi TT che investì la Fiat panda di Lorena.