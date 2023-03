Prezioso momento stamattina al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. Su impulso dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e pari opportunità, Viviana Dottore, l’Amministrazione Comunale ha incontrato i ragazzi delle scuole per celebrare la Giornata Internazionale della donna.

La manifestazione, dal titolo “L’otto per essere Donna” ha rappresentato un momento di incontro e riflessione. L’obiettivo è stato quello di dare senso al vero significato di una giornata così importante, che non può e non deve limitarsi al dono di una mimosa.

Ha moderato e condotto l’incontro la giornalista Cristina Saja. Hanno raccontato i loro percorsi e parlato delle loro esperienze la Dott.ssa Silvia Spina, Magistrato presso il Tribunale di Barcellona P.G.; la dott.ssa Romina Tajani, Direttrice Casa Circondariale di Barcellona P.G.; la dott.ssa Claudia Gemelli, in rappresentanza dell’imprenditoria femminile del territorio e la dott.ssa Graziella Simone, dottoressa in psicologia.