Torna l’alta pressione sulla Sicilia e garantisce un po’ ovunque condizioni di tempo stabile e soleggiato. Cieli al più poco nuvolosi nelle ore centrali della giornata. Per la gran parte del giorno splenderà il sole.

Temperature in leggero aumento. I venti spireranno moderati di Ponente, in rotazione a Scirocco. Per quanto riguarda i mari, Tirreno quasi calmo, poco mosso lo Ionio.