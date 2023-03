Applausi. Tanti, scroscianti, convinti. Applausi alla Nuova Igea Virtus che sfodera una prestazione gagliarda e grazie ad uno splendido goal di Aveni acciuffa il S. Marzano.

I campani, infatti, erano passati in vantaggio grazie ad un penalty, trasformato da Prisco, assegnato forse con troppa magnanimità dal signor Feye. L’Igea ha mostrato coraggio e caparbietà contro la corazzata blaugrana, minimizzando i rischi e tenendo in mano propria le redini del match per parecchi minuti. L’attacco leggero scelto da mister Ferrara ha spesso dato fastidio alla difesa ospite, ma si è sentita la mancanza del classico stoccatore. In mezzo al traffico, Abbate, Vincenzi e Biondo hanno giocato una gran partita, mentre davanti a Staropoli, autore di un paio di interventi di pregevole fattura, Dall’Oglio, Della Guardia e Garofalo hanno serrato le fila con grande diligenza.

Mazzarrone sembra un ricordo già lontano: l’Igea è stata tonica e sempre sul pezzo. Il pareggio è giusto, al tirar delle somme, e lascia ancora in bilico l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il S. Marzano ha un piccolo vantaggio, ma l’Igea tra due settimane venderà cara la pelle. Sugli spalti, così come in campo, grande correttezza e complimenti reciproci a girare un bellissimo spot per il calcio che ci piace e desideriamo amare sempre di più. (Comunicato e Foto by Ufficio Stampa Asd Nuova Igea Virtus – Domenico La Cava)