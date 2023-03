Galati Mamertino – Finanziamento per strada “Madre di Dio – Cornice – Santa Lina”

Sono stati stanziati 250.000 euro per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza della strada interessata, in seguito ai solleciti dell'Amministrazione.

- Gabriele Onofaro Tempo di lettura: 1 minuto

Galati Mamertino – Il Comune di Galati Mamertino ha ottenuto un finanziamento di 250.000 euro, per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza della strada in località “Madre di Dio – Cornice – Santa Lina“. A seguito delle segnalazioni e dei ripetuti solleciti da parte dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco galatese Vincenzo Amadore è stato nominato soggetto attuatore per l’espletamento di tutte le attività, connesse all’intervento di messa in sicurezza del versante della strada, che ricade nella località interessata. Gli interventi consisteranno nel disgaggio massi e nell’apposizione di chiodature, reti e altri eventuali dispositivi, atti a mettere in sicurezza il versante. “Stiamo già provvedendo, insieme ai nostri uffici, al fine di attuare tutti i provvedimenti tecnico-amministrativi necessari all’esecuzione dei lavori richiesti, e in modo da realizzare gli interventi nel più breve tempo possibile – affermano gli amministratori -“. Leggi anche A Capri Leone e Galati ricordata Giornata Internazionale della Donna Galati Mamertino – Arriva nei cinema italiani il film “Primadonna” di Marta Savina

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram