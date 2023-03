Prima gli insulti a sfondo razziale e poi un pugno in faccia. L’aggressione ai danni di una donna originaria del Ghana è avvenuta in pieno giorno, oggi, su un autobus dell’Amat, a Palermo. L’aggressore è un uomo che ha anche colpito un’altra persona intervenuta in difesa della donna.

L’autista ha fermato il mezzo in corso Tukory. L’aggressore si è poi scagliato anche contro i poliziotti intervenuti sul posto che successivamente lo hanno arrestato. Secondo quanto riferito dall’autista, il passeggero aveva offeso pesantemente la donna ghanese che aveva subito in silenzio e che, spaventata, ha abbandonato il suo posto per sedersi nella parte anteriore. L’uomo l’ha raggiunta fin lì per sferrarle un pugno.