Il 16enne con un proiettile in testa non è in pericolo di vita, indagato il cugino 14enne

Il colpo sarebbe partito per sbaglio da un’arma ad aria compressa con la quale i giovanissimi stavano giocando

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Il ragazzo 16enne che si era presentato al Pronto Soccorso di Licata sostenendo di essere caduto e trovato con un proiettile in testa non è in pericolo di vita. Il colpo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe partito per sbaglio da un'arma ad aria compressa con le quali un gruppo di minorenni stavano giocando. Dopo un passaggio al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Licata, San Giacomo d'Altopasso, il giovane si trova adesso nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta ed è sotto osservazione. Da quanto trapela, il cugino quattordicenne del ragazzo è finito nel registro degli indagati della Procura per i minorenni. L'accusa sarebbe quella di lesioni personali gravi.

