Capri Leone – Le Amministrazioni Comunali di Capri Leone e di Galati Mamertino hanno ricordato la Giornata Internazionale della Donna, che ricorre ogni anno l’8 Marzo, come un’occasione per celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne di tutto il mondo, e per sottolineare la lotta per i loro diritti.

“Come ogni giorno dobbiamo ricordare quanto importante sia garantire la parità di genere, e porre fine alla discriminazione e alla violenza contro le donne – dichiarano gli amministratori di Capri Leone -. Ci sono ancora molte sfide da affrontare, ma grazie al coraggio e alla determinazione delle donne che ci hanno preceduto, possiamo continuare a lottare per un futuro più giusto e inclusivo per tutti. Tanti auguri a tutte le donne, in particolare a quelle della comunità caprileonese.”

Anche gli amministratori di Galati Mamertino hanno ricordato la Giornata Internazionale dei diritti delle donne, affermando: “Essa è una ricorrenza che si celebra l’8 Marzo di ogni anno e sottolinea la lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, portando l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, la violenza e gli abusi contro le donne. Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio. Rispettate la vita, rispettare le donne, sempre.”