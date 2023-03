Nell’ambito del progetto Nazionale “Un albero per il futuro ”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, giorno 8 marzo/stamattina si è svolta la cerimonia di consegna della talea dell’Albero di Falcone, donato dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Reggio Calabria agli alunni del plesso Polimeni Zumbo – I. C. N. 2″ Salvo D’Acquisto ” di Messina.

La manifestazione, presieduta dal dirigente scolastico, prof. Pietro Ruggeri, ha visto la partecipazione del Presidente del II Quartiere, dott. Davide Siracusano, oltre all’Arma dei Carabinieri della Forestale. Gli alunni, con grande partecipazione ed entusiasmo, sono stati protagonisti nella messa a dimora dell’albero di Falcone e di altre specie vegetali autoctone, contribuendo, con questo piccolo ma importante gesto, a formare il “grande bosco diffuso” in tutta Italia, georeferenziato su una mappa digitale mediante apposita APP, che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2.

La cura quotidiana delle giovani piante, consentirà agli studenti di impegnarsi concretamente nella tutela ambientale, la conservazione della biodiversità e il contenimento dei cambiamenti climatici, favorendo lo sviluppo di una coscienza ecologica sempre più viva e consapevole. Grande protagonista di questo importante evento è stato l’Albero di Falcone (Ficus macrophylla) che cresce davanti all’abitazione che fu del Giudice Giovanni Falcone, diventato simbolo di legalità e libertà, i quali, come l’ambiente, vanno sempre preservati, curati e protetti.

Ancora una volta, l’istituto Comprensivo D’Acquisto, sensibile alle tematiche ambientali e sociali, ha offerto ai suoi studenti un’occasione significativa per sperimentare buone pratiche, volte alla tutela del patrimonio ambientale e all’impegno concreto contro le mafie.