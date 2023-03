Ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato una 26enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli insoliti movimenti di persone nei pressi dell’abitazione della 26enne, una giovane casalinga disoccupata residente nel rione messinese Case Gialle, nota alle Forze dell’Ordine, ad insospettire i militari che hanno pertanto predisposto specifici servizi di osservazione e pedinamento.

Nel tardo pomeriggio di ieri, in virtù degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio della donna, all’esito della quale hanno trovato circa 20 grammi di crack, “sostanza in grado di produrre gravi e pericolosi effetti a livello fisico e psicologico per chi le assume”, abilmente occultata nella camera da letto, unitamente ad un bilancino di precisione.

La droga, inviata al RIS Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata. La26enne, invece, è stata arrestata e ristretta agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. FOTO: REPERTORIO CARABINIERI