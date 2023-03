Il Sindaco di San Salvatore di Fitalia, Giuseppe Pizzolante, ha deciso di non dimenticare, in questo 8 marzo, tutte quelle donne che, ancora oggi, lottano, soffrono e muoiono per affermare il diritto a una vita dignitosa, ricca e libera di determinarsi secondo i desideri e le attitudini.

Così l’Amministrazione ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dall’ANCI che ogni anno stabilisce un focus di riflessione.

Quest’anno propone di dedicare le celebrazioni della Giornata internazionale delle donne dell’8 marzo 2023 alla condizione femminile in Afghanistan e Iran, esprimendo ferma condanna, solidarietà e vicinanza alle donne afghane ed iraniane, promuovendone la campagna presso le Autorità nazionali ed internazionali; confermando di concerto all’Unione Europea, una ferma presa di posizione contro l’operato dei governi talebano e afghano, impegnandosi in gesti di denuncia e sensibilizzazione affinché tutte le violenze in atto abbiano fine.

Per questo motivo, nella giornata di oggi, il Centro Culturale Polivalente San Calogero è stato illuminato di giallo e, come anche il palazzo comunale, evidenzia l’esposizione di una immagine femminile, quella della donna ventiduenne curdo-iraniana MAHSA AMINA, morta il 13 settembre scorso per una ciocca di capelli scomposta, per una femminilità e libertà ancora una volta negata, calpestata, cancellata.

“Un gesto semplice perché MAHSA AMINA, come ogni donna vittima di violenze, non venga dimenticata; un gesto per esprimere vicinanza e ferma condanna di ogni atto di violenza; l’impegno perché cresca sempre più nel nostro paese, a partire dalle piccole comunità, il rispetto dei diritti umani quali, tra tanti, la libertà di espressione e di riunione pacifica” ha dichiarato Giuseppe Pizzolante.