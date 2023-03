Giuseppe Laccoto rimane in carica come deputato regionale. Lo ha deciso il Tar di Palermo che ha rigettato, dichiarandone l’inammissibilità, il ricorso proposto da Luigi Genovese, non eletto alle regionali 2022 nella lista Popolari Autonomisti.

Genovese, rappresentato dagli avvocati Marcello Scurria e Francesca Andò, sosteneva che in 33 sezioni delle 776 nella circoscrizione di Messina non vi sarebbe congruenza tra il numero delle preferenze e i voti attribuiti alla sua lista (Noi per la Sicilia Popolari ed Autonomisti) così come emergerebbe dai verbali delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione. Contestato quindi l’esito della verifica dei verbali di scrutinio compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale di Messina, con l’attribuzione di 14.124 voti validi alla lista Noi per la Sicilia Popolari ed Autonomisti e 14.154 voti validi alla lista PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER, alla quale è stato attribuito l’ultimo degli 8 seggi da assegnare, con proclamazione all’Ars di Giuseppe Laccoto.

Un ricorso particolarmente tecnico nel quale Genovese lamentava quindi che, nel corso delle operazioni di scrutinio, non sarebbero stati riconosciuti 108 voti alla propria lista e che tale errore sarebbe stato determinante per la corretta ripartizione dei seggi disponibili nella Provincia di Messina.

Motivazioni che non sono sufficienti, però, secondo quando espresso dal collegio del Tar di Palermo, poiché la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio ed al fine dell’assegnazione del numero dei deputati tale dato è sufficiente e prevalente rispetto alla cifra individuale, data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato. Il ricorrente – sostiene il Tar – oltre a pretendere l’incremento della cifra elettorale della lista avrebbe dovuto dimostrare il corrispondente e speculare decremento di una delle cifre nelle rispettive sezioni.

“Per tali ragioni – scrivono i giudici della prima sezione del Tar di Palermo – le lamentate discrepanze riscontrate nei verbali di sezione depositati in atti e accompagnati dalle dichiarazioni sostitutive, non sono sufficienti a dimostrare il travisamento sostanziale della volontà degli elettori, e come tali non sono idonee a fondare la legittimazione ad agire e l’interesse del ricorrente principale, non soltanto come candidato non eletto, ma anche come cittadino elettore”.

Nel giudizio amministrativo si erano costituiti quindi lo stesso Giuseppe Laccoto, rappresentato dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Natale Bonfiglio che a sua volta aveva proposto un ricorso incidentale ritenuto improcedibile, e la Regione Siciliana, rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Genovese è stato condannato quindi alla refusione delle spese in favore di Giuseppe Laccoto e dell’Assemblea regionale siciliana, liquidate, per ciascuno, 2.500 euro oltre accessori di legge.