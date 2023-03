Falcone – Pioggia di squalifiche e risultato non omologato, dopo il match tra Villarosa Calcio e Pro Falcone valido per la ventiduesima giornata del Campionato di Promozione Girone B e conclusosi sul punteggio di 1-1.

L’incontro era stato deciso dalle reti di Lombardo, che aveva portato in vantaggio il Villarosa nella prima frazione di gioco, e di Maisano, il quale ha siglato il gol del pareggio in pieno recupero al 97′; con questo risultato il Pro Falcone si trova in ultima posizione con 17 punti, mentre il Villarosa precede gli avversari di una lunghezza, in compagnia di San Fratello e Città di Casteldaccia.

Il risultato di 1-1 non è stato omologato, in seguito al preannuncio di ricorso presentato dalla società locale Villarosa Calcio; il Giudice Sportivo si riserva di prendere decisioni in merito, dopo aver valutato il ricorso. La stessa formazione del Villarosa ha ricevuto un’ammenda di 50 euro, per non avere adempiuto ai propri doveri di addetti al servizio d’ordine.

Sono state poi decretate diverse squalifiche per dirigenti, allenatori e giocatori delle due formazioni. Il tecnico del Villarosa Calcio Mario Folisi è stato squalificato fino al 30 Aprile 2023, per contegno minaccioso e, ancora, per proteste e contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, a fine gara. Invece l’allenatore del Pro Falcone Massimo Bontempo ha ricevuto una squalifica fino al 31 Marzo 2023, per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro. Il calciatore del Villarosa Angelo Laudani, espulso durante l’incontro, è stato squalificato per tre gare effettive, per atto di violenza nei confronti di un avversario; hanno subito squalifiche anche altri giocatori locali, non espulsi durante il match. Marco Ferrara è stato squalificato per 5 anni, fino al 3 Marzo 2028, per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro e per averlo aggredito; Mardi Youssef ha ricevuto la stessa squalifica del suo compagno di squadra. Dabo Mohamed Lamine è stato squalificato fino al 31 Marzo 2026, mentre Giuseppe Cordaro e Fabio Messina dovranno scontare una squalifica di cinque gare effettive, per reiterato contegno minaccioso e offensivo nei confronti dell’arbitro. Inoltre il calciatore del Pro Falcone Alessio Di Stefano è stato squalificato per una gara effettiva, per aver ricevuto la quinta ammonizione.