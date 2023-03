La Prefettura di Messina, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, ha disposto il divieto di trasferta per i supporters del Siracusa nella trasferta di domenica prossima, in occasione dell’incontro di cartello contro la Nuova Igea Virtus, in programma allo stadio “D’Alcontres – Barone”.