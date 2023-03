Dopo segnalazioni, articoli di stampa e interessamento dell’Assessore Carmelo Galipò, la voragine del parcheggio delle case popolari di Via Lucio Piccolo è stata definitivamente riparata.

La grande buca aveva fatto la sua apparizione già ad inizio 2023. La mancanza di un amministratore di condominio non aveva favorito l’invio di reclami ufficiali sia al Comune che all’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina.

Finalmente, ieri mattina, i lavori sono cominciati e la voragine è stata coperta in poche ore. L’assessore al ramo del Comune di Capo d’Orlando, Carmelo Galipò, si era preso carico della vicenda segnalando personalmente il disagio ai vertici di IACP.

Dopo qualche giorno i tecnici da Messina, guidati dall’ingegner Amante, hanno effettuato il sopralluogo per autorizzare i lavori che sono stati eseguiti dalla ditta Pintagro di Capo d’Orlando che dopo l’autorizzazione arrivata dall’Istituto Autonomo Case Popolari ha immediatamente avviato le operazioni di riparazione.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore Carmelo Galipò. “Purtroppo l’assenza di un amministratore di condominio non ci ha consentito di intervenire con i tempi giusti. Meglio tardi che mai, comunque, visto che dopo la segnalazione mi sono immediatamente messo in moto ed ho trovato piena disponibilità da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari” ha commentato Galipò.

Bisogna adesso risolvere la questione perdita d’acqua in un altro complesso poco distante. In questo, la presenza dell’amministratore di condominio ha fruttato diverse segnalazioni ufficiali, nella speranza che si concretizzino in fatti.

Antoni