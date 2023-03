Rimangono gravi le condizioni della bimba di tre anni azzannata da un pitbull nella casa dei nonni, a Barcellona Pozzo di Gotto intorno alle 19 di lunedì scorso. La piccola si trova in coma farmacologico dopo essere stata operata d’urgenza al Policlinico Universitario di Messina, presso il reparto di neurochirurgia pediatrica. La prognosi resta riservata.

Sui fatti indaga il personale del Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto. Il cane è stato sottoposto a sequestro. Il pitbull, allevato dallo zio della piccola, era stato lasciato in balcone a scopo precauzionale, proprio data la presenza della piccola nella casa dei nonni. Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, è riuscito a entrare in casa, scagliandosi contro la bambina e ferendola alla testa.

L’intervento dei presenti è riuscito a liberare la piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravi.