Galati Mamertino – Il film “Primadonna” diretto dalla regista di origine galatese Marta Savina sarà riprodotto in molti cinema italiani e siciliani dalla giornata di oggi, 8 Marzo 2023.

In Sicilia il lungometraggio “Primadonna” sarà possibile vederlo a Milazzo (“The Screen Cinemas”), Messina (“Lux” e “The Screen Cinemas”), Palermo (“Gaudium”, “Eplanet La Torre” e “Arena Aurora”), Catania (“Multisala Ariston”), Trapani, Siracusa, Acireale, Alcamo, Caltanissetta, Ragusa, Enna, Cinisi, Castrofilippo, Fiumefreddo di Sicilia, Gela, Mazara del Vallo, Partinico, Petralia, San Giovanni La Punta e Termini Imerese.

Il lungometraggio è ambientato in Sicilia durante gli anni Sessanta e racconta la storia di Lia (Claudia Gusmano), una ragazza di 21 anni, che coltiva la terra insieme al padre nonostante sia “femmina” e che, per l’epoca, sia più adatto che lei stia in casa insieme alla madre, e si dedichi alla cura della casa e delle altre faccende domestiche.

Lia è una donna molto bella, tenace e con un carattere riservato. Lorenzo Musicò (Dairo Aita), figlio del boss del paese, rimane subito ammaliato dallo sguardo fiero e sfuggente della ragazza; Lia, però, rifiuta le sue avances, provocando l’ira del giovane che deciderà di prendere con la forza ciò che gli è stato negato. Quando a Lia viene proposto il matrimonio riparatore, la ragazza va contro queste regole sociali non scritte e fa qualcosa che in quel periodo nessuno avrebbe mai immaginato: rifiuta le nozze e decide di portare sia Lorenzo che i suoi complici in tribunale.

“Congratulazioni e grazie alla bravissima regista Marta Savina la quale, come nel 2015, ha voluto rendere onore alle proprie origini scegliendo il Comune di Galati Mamertino e il comprensorio dei Nebrodi, per girare questo suo importante lungometraggio – afferma l’Amministrazione Comunale galatese -.

Un augurio speciale a Marta: che il tuo film possa riscuotere un enorme successo e che presto possa ritornare a onorarci della tua presenza e di quella di tutti i tuoi collaboratori, magari in un prossimo film”.