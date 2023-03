Torregrotta – La Giunta di Torregrotta ha deliberato la concessione gratuita di solo pubblico per l’istallazione di 5 nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Soddisfatto il Vicesindaco di Torregrotta, il dott. Michele Formica, che da inizio del suo mandato è sempre stato molto attento alle problematiche ambientali.

“Già a Torregrotta avevamo autorizzato -dichiara il Vicesindaco – l’istallazione di colonnine all’Eni. Difatti sono presenti altre due postazioni per un totale di 8 caricatori. Una postazione si trova sul viale Europa, all’altezza del campo sportivo, mentre altri 4 caricatori si trovano nel piazzale adiacente la stazione ferroviaria. Adesso, oltre agli 8 caricatori che abbiamo già autorizzato ad Eni, ne abbiamo autorizzate altre ad un’altra ditta che ha fatto richiesta, concedendo il suolo pubblico. Questo anche a conferma -conclude Formica- dell’attenzione ecologica di questa amministrazione comunale”

Le nuove colonnine verranno istallate a breve giro. Si tratta di opere importanti, che sicuramente guardano al futuro della nostra società e che hanno come obiettivo quello di una progressiva riduzione dell’emissione di CO2. Le nuove colonnine verranno istallate in Via Francesco Petrarca, in via XXI Ottobre, in Via Luigi Pirandello, in Piazza Tripoli e in Via Catania.