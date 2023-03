Si conclude il processo per l’ex Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo. L’ex leader dell’Mpa esce definitivamente assolto dalle imputazioni di concorso esterno alla mafia perché il fatto non sussiste e per dal reato elettorale aggravato dall’avere favorito la mafia per non avere commesso il fatto.

La Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso della Procura Generale di Catania contro la sentenza di assoluzione del 7 gennaio 2022.

“Provo soltanto amarezza e non felicità, forse per i tredici anni della mia vita passati in vicende giudiziarie e per il massacro mediatico subito” dice l’ex governatore della Sicilia ed ex leader del Mpa, Raffaele Lombardo, all’ANSA.

L’attuale Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo sulla questione, ha affermato: “La definitiva assoluzione di Raffaele Lombardo dalle accuse di concorso esterno e di corruzione elettorale aggravata dall’avere favorito la mafia è una doppia buona notizia. Da un lato perché la sentenza della Cassazione cancella ogni possibile ombra sul fatto che un ex presidente della Regione possa essere sceso ad accordi con la mafia, dall’altro perché restituisce, a tredici anni dall’avvio dell’inchiesta e dopo un iter molto complesso e travagliato, serenità a una persona perbene e alla sua famiglia”.