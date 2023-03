Galati Mamertino – Il Settore tecnico e di gestione del territorio del Comune di Galati Mamertino ha pubblicato un avviso, riguardante la concessione di terreni per l’esercizio dell’uso civico del pascolo, in riferimento all’annata agraria 2023.

Ai sensi del vigente Regolamento per l’esercizio degli usi civici, ogni cittadino, in possesso dei previsti requisiti, che intende avvalersi dell’uso del pascolo per l’immissione degli animali nei terreni comunali può presentare l’istanza, entro e non oltre il 27 Marzo 2023.

Le richieste relative a nuove concessioni, concessioni annuali e conferma delle concessioni pluriennali, devono essere presentate indicando il numero e le specie di animali che si intendono condurre a pascolo, con in allegato la seguente documentazione: la certificazione relativa al rispetto della normativa sanitaria, la dichiarazione in merito al numero dei capi, la dichiarazione antimafia, una copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, una copia dei bollettini di pagamento relativi alla fida pascolo anno 2022 e una copia della carta d’identità.

L’ente comunale si riserva di concedere l’uso civico del pascolo, in tutto o in parte, e di modificare anche le assegnazioni precedenti, in base alla disponibilità. Saranno prese in considerazione solo le istanze pervenute entro i termini indicati, tendendo conto dell’ordine cronologico di arrivo, purché le stesse siano ammissibili e complete da un punto di vista documentale, fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio a norma di legge.