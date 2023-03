É stato assolto “per non aver commesso il fatto” il boss barcellonese Salvatore “Sam” Di Salvo in merito alle accuse a suo carico, nell’ambito dell’operazione Gotha 6, di essere il mandante degli omicidi di Felice Iannello e Domenico Pelleriti avvenuti a metà degli anni ’90.

Inizialmente Di Salvo era stato condannato per entrambi gli omicidi in primo e secondo grado. La Cassazione ha ordinato un nuovo processo d’appello a Raggio Calabria, celebratosi stamattina e conclusosi con la piena assoluzione per l’uomo. I giudici hanno accolto la tesi dei difensori Tino Celi e Tommaso Calderone. No anche alla rinnovazione del dibattimento.