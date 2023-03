«Dopo svariati incontri, animati dal confronto costruttivo e incentrati su una attenta riflessione in ordine agli attuali scenari politici, sociali ed economici della nostra comunità, abbiamo unanimemente deciso di gettare le basi per la costituzione di un nuovo gruppo politico in vista delle prossime elezioni amministrative».

Sono queste le prime dichiarazioni consegnate agli organi di stampa dagli esponenti di una nuova compagine che si definisce «autonoma e alternativa» rispetto agli attuali gruppi di maggioranza e opposizione. Tanti i volti nuovi che hanno deciso di sposare l’inedito progetto politico, il cui obiettivo consiste innanzitutto nel valorizzare i talenti e ricompattare il tessuto sociale.

Accanto a giovani professionisti e cittadini animati dal desiderio di spendersi in prima persona per il futuro di Montagnareale, ci sono anche alcuni protagonisti della scena politica locale. Tra questi l’ex assessore Simone Natoli, il presidente del Consiglio comunale Roberto Natoli e l’ex vicesindaco Calogero Cipriano: «L’aver riunito sotto lo stesso progetto alcuni giovani che si affacciano per la prima volta alla politica e diversi “veterani” che hanno già militato sia tra le fila dell’attuale maggioranza che tra quelle dell’attuale opposizione è sintomo della grande voglia di cambiamento che si respira in paese. Il nostro – dichiarano i tre – è un progetto trasversale che riunisce sensibilità politiche diverse, ma accomunate da un unico grande obiettivo: lavorare sodo per la crescita e lo sviluppo della nostra Montagnareale».

Il gruppo è già al lavoro per la formazione di una lista da schierare in occasione delle amministrative del 28 e 29 maggio 2023. A guidarla, in veste di candidato sindaco, sarà Simone Natoli. Classe 1979, piccolo imprenditore e padre di due figli, Natoli vanta un’esperienza quindicennale tra i banchi del Consiglio comunale, prima di assumere la carica di assessore in seno all’ultima amministrazione Sidoti. Infine l’entusiasmante esperienza in occasione delle scorse elezioni regionali attraverso la candidatura in una delle liste a sostegno di Cateno De Luca, risultando il candidato che ha ottenuto il maggior numero di consensi sia a Montagnareale che a Patti. «Quella di candidarmi a sindaco di Montagnareale è stata una scelta sofferta, soprattutto – è il commento di Simone Natoli – perché sento forte il peso di una responsabilità così grande. Ma lo spirito di servizio che ha sempre animato il mio agire politico e l’entusiasmo di questo gruppo, di cui mi onoro di far parte, sono tali che non mi sono sentito di tirarmi indietro. Sono sicuro che la caparbietà e la lealtà dei miei compagni di avventura ci consentiranno di raggiungere obiettivi straordinari. Adesso al lavoro per costruire insieme il futuro della nostra amata Montagnareale!».