San Filippo del Mela – Nuove aree attrezzate per lo sport ad Archi, frazione di San Filippo del Mela.

È stata siglata la convenzione “Sport nei parchi” tra il Comune di San Filippo del Mela e “Sport e salute S.p.A.”. Quest’ultima è una società finalizzata alla promozione del benessere psichico e fisico delle persone. Grazie a questa convenzione verranno istallate nuove aree attrezzate per lo sport all’aperto. Il luogo dove sorgerà sarà il parco urbano di Archi, sito in via Nazionale. In particolare l’area verrà dotata di strutture fisse che permetteranno lo svolgimento di attività fisica a corpo libero all’aperto. Si troveranno un circuito a corpo libero Street Workout, degli step, le bike, 3 barre per le flessioni, la barra per le sospensioni, una spalliera, le parallele e persino un attrezzo inclusivo hand bike.

Per la realizzazione di questa opera è necessario un impegno spesa anche del comune, in quanto si tratta di un cofinanziamento con Sport e Salute e anci.

Si tratta di una importante opera per San Filippo del Mela e in particolare per la frazione di Archi, che potrà così godere di un angolo totalmente dedicato allo sport. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Avv. Gianni Pino, per questo ennesimo, importante, risultato.