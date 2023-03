La giunta Regionale ha approvato la dotazione organica dell’ASP di Messina.

Si completa, pertanto, il lungo iter procedimentale per la definizione di un importante strumento organizzativo che consentirà all’Azienda sanitaria provinciale di Messina la definizione, a breve, di tutte le idonee procedure finalizzate alla contrattualizzazione delle figure professionali necessarie al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sia a livello territoriale che ospedaliero.

La dotazione organica, redatta utilizzando il tetto di spesa previsto per il personale, pari a 236.000.000,00 di euro, consentirà la piena attuazione di quanto previsto dal Piano di Rimodulazione della rete ospedaliera adottato con il D.A. n. 22 del 2019. In particolare, con la nuova dotazione del personale potranno essere portati a regime i livelli occupazionali di tutte le figure professionali specialistiche presenti nell’organico aziendale. Sono state previste, in totale, in 5332 unità (rispetto alle 5098 unità di personale presenti nella precedente pianta organica), di cui 3124 a livello ospedaliero e 2208 a livello territoriale. Ai numeri suindicati si sommano tutte le figure professionali necessarie al mantenimento delle attività proprie della REMS e della Medicina Penitenziaria.

Inoltre, è stata potenziata la rete dell’Emergenza, con la previsione di dotazioni organiche specifiche per le due Emodinamiche del P.O. di Patti e del P.O, di Taormina nonché la previsione dei nuovi reparti di Chirurgia Generale, Urologia, Ortopedia, Geriatria, Lungodegenza ed Oncologia ed un servizio di Cardiologia presso il P.O. di Barcellona Pozzo di Gotto.

La Direzione Strategica aziendale esprime soddisfazione “per il raggiungimento di tale fondamentale step, nell’incessante impegno volto ad assicurare i livelli assistenziali compatibili alla richiesta del territorio”.