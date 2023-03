L’associazione Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto e l’ANPE Sicilia con il patrocinio del comune di Villafranca Tirrena in collaborazione con la Pro Loco, in occasione della festa della donna, scendono in campo per dar vita ad un evento unico nel suo genere. “Camicette bianche per parlare di donne” si svolgerà venerdì 10 marzo a partire dalle 17:30 nella suggestiva location del Castello di Bauso.

Per parlare di donne è un viaggio nel tempo senza tempo fatto di parole, simboli, immagini e colori che propongono agli spettatori una visione nel giardino delle donne, fatto anche di fiori recisi raggruppati in bouquet, offerti per edificare i pilastri della nostra consapevolezza, di quanto è stato fatto contro le donne, per riuscire a osservare il seme dell’origine della violenza, per riconoscerlo e salvarsi. L’autrice Ester Rizzo mette a fuoco questo seme ricordando, nelle sue opere, donne vittime di ogni genere di violenza: da quella sul lavoro a quella delle persecuzioni, ma soprattutto vuole dare dignità a tutti quei fiori recisi e dimenticati, raccogliendoli uno per uno. Un discorso simbolico – raffigurativo tutto al femminile, moderato da Maria Andaloro, ideatrice di Posto Occupato.

Il percorso vuole arrivare a evidenziare l’importanza della solidarietà e della collaborazione tra donne, quali amiche, sorelle, mogli, madri ed educatrici che trasmettono valori.

Donne siciliane vintage, musiche a tematiche femminili, vari interventi anche da parte della Prof.ssa Giusi Furnari Luvarà che parlerà di donne, allestimento ed esposizione artistica a cura di Giselle Treccarichi, intervento recitativo a cura di Valentina Gangemi e, tanto altro ancora, animeranno lo splendido maniero di Villafranca Tirrena.