Floresta – Si è svolta questa mattina, presso la Scuola primaria del Comune di Floresta, una prova di evacuazione con la simulazione di un terremoto, nell’ambito di “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione Civile per un terremoto”, con appuntamenti che si sono svolti anche nei paesi vicini di Sinagra e Ucria.

Hanno preso parte alla dimostrazione, con l’esibizione anche di un massaggio cardiaco, il gruppo volontari della Protezione Civile, i Rangers International, la Croce Rossa, l’Arma dei Carabinieri e i Vigili Urbani; era presente anche l’Amministrazione Comunale di Floresta, guidata dal Sindaco Antonio Stroscio.

“Ringrazio tutti i volontari, che oggi sono presenti nel nostro Comune, dalla Protezione Civile alla Croce Rossa al gruppo dei Rangers e alle maestre, presenti con i propri alunni – afferma il Sindaco Stroscio -. E’ stato importante oggi dare una dimostrazione, per un eventuale pericolo che può accadere nel nostro Comune, dal terremoto a un incendio. La Protezione Civile è una struttura importante sul territorio, in quanto monitora tutte le operazioni di controllo e, qualora dovesse verificarsi un terremoto ad esempio (negli ultimi giorni tutti abbiamo guardato le immagini provenienti dalla Turchia, con diversi bambini sotto le macerie) un’alluvione o un incendio, interviene per mettere in sicurezza la popolazione. La scorsa settimana i nostri plessi scolastici sono stati chiusi, a causa dell’emergenza neve, e noi come Amministrazione, coadiuvati dai volontari, abbiamo deciso per la chiusura per il rischio nel raggiungere le strutture scolastiche”.

La Protezione Civile e i Rangers International hanno simulato un vero e proprio terremoto, con gli alunni che hanno preso posizione al di sotto del proprio banco e in seguito sono usciti nel cortile della Scuola, seguendo i consigli e gli ordini dei volontari presenti.