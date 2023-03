La Fondazione Giglio di Cefalù pronta a virare sull’ospedale di Mistretta per prolungare il rapporto di convenzione con l’Asp di Messina.

La proposta è quella che l’istituto cefaludese aveva avanzato per l’ospedale di Sant’Agata Militello, dove però ha incontrato fortissime opposizioni tanto da parte dei sindacati quanto dall’interno del presidio ospedaliero stesso e che è stata quindi “dirottata” sul Santissimo Salvatore di Mistretta per cui è già in vigore la partnership con l’Asp per urologia e oculistica.

L’istanza riguarda quindi l’estensione della convenzione anche per chirurgia generale, ginecologia ed ortopedia, con un’equipe del “Giglio” composta da anestesisti, specialista chirurgo e personale infermieristico, che opererebbe in regime ordinario, day hospital, day service o day surgery, garantendo quindi assistenza h24 con un proprio specialista per gli stessi pazienti ricoverati. La bozza dell’accordo esclude però l’assistenza per le emergenze di pazienti provenienti da pronto soccorso.

I sindacati sono stati quindi invitati a presentare le proprie osservazioni, così come previsto dalla procedura di informativa sindacale, ai fini della convocazione del tavolo tecnico.