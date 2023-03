Ci sono voluti 20 anni ma oggi, la Polizia Locale di San Salvatore di Fitalia, ha un nuovo mezzo.

A comunicarlo è il Sindaco Giuseppe Pizzolante che ricorda come la vecchia vettura fosse stata acquistata proprio nel corso della sua prima legislatura.

“Dopo circa 20 anni di utilizzo dell’attuale autovettura, acquistata durante la mia prima legislatura, la nostra Polizia Municipale può finalmente usufruire di una nuova auto di servizio” annuncia il primo cittadino.

Il mezzo appena giunto nel centro montano è stato acquistato all’asta dal Comune di Ballabio per euro 550.00, in buone condizioni, era già dotato di tutti i dispositivi previsti per il servizio dei Vigili Urbani, ed è stato oggetto soltanto di una messa a punto meccanica, nonché di un adattamento degli elementi grafici sulla carrozzeria, per i quali sono stati spesi in totale ulteriori 3.300 euro Iva compresa.

“Da oggi dunque, i nostri Vigili Urbani – che ringrazio per il puntale servizio svolto – continueranno a presidiare in sicurezza le nostre strade con questa nuova autovettura” ha concluso Giuseppe Pizzolante.