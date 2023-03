L’8ª edizione di “Non solo mimose ma…”, a cura dell’associazione La Clessidra di San Piero Patti, in collaborazione con l’ETS Gruppo Quintessenza e la Cooperativa Raggio di Sole di Patti, quest’anno si concluderà con “Una matita per riflettere”.

Il progetto è stato avviato già dal mese di novembre, in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, coinvolgendo gli studenti degli Istituti Comprensivi di San Piero Patti e di Oliveri. Un laboratorio manuale-grafico è stato pensato e strutturato, con la supervisione dell’artista Catena Biagia Ballarino e della volontaria Noemi Pantano, al fine di includere pure i ragazzi di origine multietnica superando eventuali difficoltà linguistiche. La tecnica del fumetto è stata selezionata come la più efficacie per narrare attraverso il disegno emozioni, dialoghi e ambientazioni.

Nello specifico, si tratta di un concorso dal taglio ludico, ma potentemente formativo, volto a far rappresentare agli studenti stessi ed in chiave positiva – ovvero riportando soluzioni e attivando un processo di empowerment – il tema della violenza. Non solo quella esercitata a discapito delle donne in ambiente familiare ed extra-familiare, ma anche quella tra pari che può verificarsi negli ambienti di vita da loro frequentati come la scuola o il mondo virtuale.

«I lavori che abbiamo stimolato nei ragazzi volgono a renderli protagonisti di un processo risolutivo – spiega la dottoressa Tina Camuti, psicologa e psicoterapeuta nonchè presidente de La Clessidra – contrastando la violenza attraverso la ricerca di strategie di “non violenza”, nel rispetto dei sessi e dei rapporti in generale». I prodotti realizzati verranno valutati ed esposti al pubblico a partire dall’8 marzo presso gli istituti scolastici coinvolti nel progetto sperimentale e, dal giorno seguente, presso il Centro Aggregativo di San Piero Patti.