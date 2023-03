Frazzanò – Il Consiglio Comunale di Frazzanò si riunirà in Sessione straordinaria Sabato 11 Marzo alle ore 19:00, per l’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Il civico consesso frazzanese si occuperà anche dell’attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2023, con riferimento all’art. 58 del Decreto Legislativo 112/2008 convertito poi nella Legge n. 133/2008.

I Consiglieri Comunali discuteranno inoltre di altri 3 argomenti all’ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione verbali Seduta precedente;

2) Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

3) Adeguamento contributo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – Anno 2023.