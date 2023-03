Galati Mamertino – La Commissione Consiliare permanente “Bilancio e Patrimonio” del Comune di Galati Mamertino ha nominato come Presidente Carlo Vicario, mentre la carica di Vice-Presidente verrà ricoperta dal Consigliere Giuseppe Drago.

Il neo-Presidente Carlo Vicario, Consigliere Comunale di maggioranza, ha ottenuto 3 voti contro i 2 voti del capogruppo di minoranza Giuseppe Drago (che poi è stato eletto come Vice-Presidente all’unanimità con 5 voti). Hanno preso parte alla votazione i 5 componenti della Commissione Consiliare, costituita da: Andrea Carcione, Giuliana Zingales e Carlo Vicario, in rappresentanza della maggioranza, e Giuseppe Drago e Bruno Natale per la minoranza.

Carlo Vicario, dopo la sua elezione, ha affermato che tutte le istanze pervenute dai Consiglieri di minoranza, inerenti al Bilancio, verranno attenzionate in quanto l’importante è il perseguimento del bene comune collettivo. Il Vice-Presidente Drago, invece, auspica che la Commissione si occupi concretamente della materia del Bilancio.

Durante la riunione è intervenuto anche il Consigliere di minoranza Bruno Natale, il quale ha proposto di far convocare la Commissione in orari tali, da non gravare sul Bilancio Comunale, e ha richiesto un report da comunicare alla Commissione mensilmente.