Arriva da Gaetano Giordano del Direttivo Nazionale Dipartimento Polizia Locale CSA la richiesta di fornitura totale del vestiario e l’integrazione oraria in attesa della stabilizzazione per i 46 agenti della polizia municipale.

Giordano, che è anche RSU e RLS, chiede direttamente al sindaco Federico Basile lo scorrimento delle ultime 6 unità in graduatoria per la loro assunzione. Vista l’emergenza in organico chiede di “mettere in condizione i 46 agenti assunti con fondi ministeriali di poter operare in condizioni “normali” e dignitose”.

“Alla luce dei necessari servizi essenziali da garantire alla collettività – scrive Giordano – considerato che la nostra città è in tutti i sensi la porta della Sicilia, alla luce del perdurare della fase emergenziale dovuta dagli innumerevoli cantieri sparsi in città ed al relativo caos viabile, considerato l’attraversamento costante di Tir in città, considerato il traffico viabile e il livello di vivibilità da garantire alla collettività, considerata la sicurezza urbana da garantire, finanziata con fondi Ministeriali, considerato il vuoto in organico e le carenze di personale chiede l’integrazione oraria per il personale in oggetto attualmente utilizzato inspiegabilmente part-time a 30 ore settimanali nonostante le innumerevoli promesse di impiego full time della passata amministrazione, si chiede inoltre la fornitura completa del vestiario di ordinanza per tutto il personale indistintamente ancora parzialmente sprovvisto, l’avviamento dell’iter procedurale per il conseguimento della patente di servizio per coloro che a tutt’oggi ne risultano sprovvisti, lo scorrimento della graduatoria al fine di poter integrare nel corpo gli ultimi idonei in graduatoria che indubbiamente potrebbero sopperire in parte alle gravi carenze di personale“.