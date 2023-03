Santa Lucia del Mela- È di qualche giorno fa la notizia dell’aggiornamento dell’elenco dei comuni turistici. Tanti centri del comprensorio tirrenico sono stati inclusi nella classifica stilata in base a dati Istat. Eppure sono i grandi esclusi a fare rumore e chiedere delucidazioni circa tale scelta.

Nel comprensorio tirrenico Santa Lucia del Mela e Monforte San Giorgio sono le “escluse eccellenti” tra le comunità. E i loro rispettivi Sindaci non ci stanno. Né Matteo Sciotto, che è anche Deputato all’Ars per Sicilia Vera, nè Giuseppe Cannistrà hanno ben differito la notizia. L’on. Sciotto ha anche dichiarato di voler presentare una interrogazione parlamentare sul caso in questione. “Non si comprende -afferma il Sindaco di Santa Lucia del Mela on. Matteo Sciotto- come siano stati esclusi alcuni Comuni (Monforte S. Giorgio, Castroreale, Santa Lucia del Mela per citarne alcuni) meccanismi statistici e parametri ISTAT? O forse hanno troppo ricchezze artistiche e culturali per rientrare in questa fattispecie rispetto a Comuni che, con tutto il rispetto, hanno poco o nulla. 𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐛𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐩𝐢𝐮𝐭𝐭𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢! -tuona ancora l’onorevole – 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐥’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚, 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚. Questa classificazione, per quanto irrilevante, crea però una disparità; in tantissimi bandi pubblici inerenti la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, essere classificato “Comune Turistico” consente di partecipare e concorrere per l’utilizzo di importanti fondi. Presenterò un’interrogazione -chiosa Sciotto- in qualità di deputato regionale chiedendo all’Assesore Elvira Amata di dare spiegazione e di intervenire in tempi rapidi per trovare una soluzione e poter valorizzare i comuni che meritano di essere classificati come turistici, a prescindere dall’Istat.”

Sulla stessa lunghezza d’onda il Sindaco di Monforte San Giorgio Giuseppe Cannistrà, che fa fronte comune con Sciotto in questa battaglia. “Fare esclusivo riferimento a dei parametri ISTAT rischia di creare degli eclatanti “pasticci” come nel caso in specie. Non si comprende, -dichiara il Primo Città di Monforte- anche per mero senso logico, come nuclei urbani quali Santa Lucia del Mela, Monforte San Giorgio, Castroreale, per meri meccanismi statistici e parametri ISTAT, non abbiano le caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e culturali per rientrare nella fattispecie dei Comuni turistici. Questa classificazione crea una disparità dal momento che in tantissimi bandi, soprattutto statali, inerenti la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, essere comune turistico con decreto, consente di partecipare e concorrere per l’utilizzo di queste risorse.Questa stortura va immediatamente corretta, ed è necessario che l’Assessorato Regionale al Turismo e la Deputazione Regionale si mobilitino per evidenziare il paradosso creato da questo meccanismo e trovare al più presto una soluzione di buon senso oltre che di oggettiva e obiettiva giustezza. In questa direzione, l’impegno dell’Onorevole Sciotto che presenterà una apposita interrogazione in Regione, troverà il mio massimo sostegno e la più ferma convinzione nel sostenerlo in questa battaglia.”

Una battaglia comune quindi quella di Sciotto e Cannistrà, che hanno tutta intenzione di difendere i diritti delle loro comunità.