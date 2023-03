Si è svolto il 4 marzo il primo incontro previsto dall’evento “I percorsi di una Vita”, organizzato dall’OdV “Le mamme di Peter Pan” in collaborazione con lo studio Movilife progetto salute di Milazzo. L’Aula Consiliare del Comune di Villafranca Tirrena ha ospitato Ina Pocorobba, ostetrica e Rosario Pizzurro, Osteopata, che hanno immediatamente dato una impronta confidenziale, di condivisione e apertura nei confronti del pubblico intervenuto. Fra i presenti giovani coppie in attesa del loro primo figlio, e neo genitori.

L’incontro era aperto a tutti, anche a chi non immediatamente interessato dai temi della gravidanza e/o dell’allattamento ma comunque coinvolti, per il solo fatto di essere genitori, con il proprio vissuto e il ricordo della personale esperienza. La prima frase di Ina Pocorobba nell’incontro ha aperto gli orizzonti delle domande: “Chi di voi è madre? Coinvolgendo immediatamente tutti: Neo mamme e mamme attempate.

Dalle spiegazioni della fisiologia della gravidanza, alle competenze innate della donna, dal “ senso” della natura che prevede il processo del parto, al grado di conoscenza e consapevolezza di tutto ciò da parte delle donne del nostro tempo. Le riflessioni hanno trovato riscontro nelle esperienze raccontate da persone presenti nel pubblico che si sono riconosciute nelle difficoltà e nei disagi affrontati all’epoca delle loro gravidanze, durante e dopo la nascita dei loro figli.

Una testimonianza importante è stata fornita da una giovane coppia di Furnari che ha raccontato la loro scelta di partorire in casa.

Una prospettiva inconsueta che offre spazi di riflessione su come sia possibile affrontare la gravidanza e il parto come eventi fisiologici rifuggendo, con le dovute cautele, da una eccessiva medicalizzazione.

Una gravidanza presuppone “fare spazio” in senso psicologico per accogliere una nuova vita che inevitabilmente condizionerà il futuro di quella donna e “fare spazio” in senso fisico. L’intervento di Rosario Pizzurro ha fatto riflettere sulle modifiche che il corpo della donna subisce durante la gravidanza. Gli spostamenti che determinano nuovi equilibri, le connessioni fisiche tra mamma e bambino, i percorsi di entrambe per dare/venire alla luce. Prendersi cura del proprio corpo e prestare attenzione ai segnali di disagio è una necessità per la salute dell’individuo come principio di base. La gravidanza determina notevoli cambiamenti fisici e la risposta del corpo sarà diversa da individuo a individuo. La preparazione per rendere il corpo maggiormente flessibile e dinamico ai cambiamenti potrebbe risultare utili anche al momento del parto. Con l’aiuto delle coppie presenti che si sono rese disponibili, i professionisti hanno offerto dimostrazioni pratiche. Un breve cenno agli interventi di natura osteopatica che potrebbero attivarsi per risolvere piccoli disagi post parto o durante la gravidanza ha lasciato aperto il tema da affrontare nel prossimo incontro che si terrà il 18 marzo prossimo.

Il 18 marzo prossimo saranno nuovamente ospiti Ina Pocorobba e Rosario Pizzurro, e interverranno Lydia Oliva, consulente per la nutrizione, e Giusy Quartarone come Peer counselor in allattamento. Aggiungendo un altro tassello ai “Percorsi di una nuova vita”. Il pubblico che vorrà intervenire potrà porre domande e sollecitare risposte che si cercherà di offrire con la modalità conviviale con cui si è svolto l’incontro del 4 marzo.

E’ stata una occasione per sottolineare, ancora una volta, quanto sia fondamentale il sostegno alle madri in tutto il periodo della gravidanza e nel post parto. – A dirlo è

Giusy Quartarone presidente dell’ODV “Le mamme di Peter Pan” -. Dopo più di dieci anni di ascolto e di attività volontaria in questo campo, ho avuto modo di ascoltare i racconti, spontanei, di donne che, a distanza di anni, ricordano con dolore come sono state trattate nel momento più delicato della loro trasformazione da donne a madri. La descrizione della “fisiologia” della gravidanza e del parto, paradossalmente ha riportato a galla la percezione che molte donne hanno “subito” le pratiche sanitarie senza essere ascoltate nelle loro esigenze primarie. La nostra attività di sostegno si esplica nel fornire occasioni di confronto con altre madri, per non sentirsi sole. Ma quando pensiamo ad eventi pubblici come “I percorsi di una vita” andiamo nella direzione della “politica del cambiamento”. Essi sono funzionali a una “educazione della società” che dovrebbe farsi carico della salute delle sue donne – madri. Quindi TUTTI dovrebbero essere interessati. Conoscere le dinamiche fisiologiche, psicologiche, le trasformazioni a cui è soggetta una donna può far comprendere come, a livello di comunità sia giusto creare condizioni per facilitare l’importante ruolo che una madre è chiamata a ricoprire, senza costringerla a rinunciare ad altri aspetti della sua vita. L’Odv Le mamme di Peter Pan scommette sulle madri perché è difficile che ci siano bambini sereni senza madri serene.

Da parte nostra, come Movilife Progetto Salute, – hanno detto Rosario Pizzurro osteopata, Lydia Oliva counselor in nutrizione e comportamento alimentare, peer counselor in allattamento – siamo felici dell’opportunità avuta. Abbiamo ancora una volta potuto condividere la nostra visione del benessere, che passa dalla consapevolezza e dall’ascolto, specialmente in questa occasione in cui abbiamo trattato il tema tanto importante della nascita di una nuova vita. Il punto di vista osteopatico si è integrato perfettamente con quello ostetrico e con quello delle Mamme di Peter Pan, con cui condividiamo molto. Speriamo di cuore di poter dare un buon contributo giorno 18, trattando ancora i cambiamenti del corpo, il post partum e l’allattamento, e la nutrizione.