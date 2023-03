Lipari – E’ intervenuto anche il “Drago 142” dei Vigili del Fuoco per monitorare le operazioni di traino e attracco in porto della nave Siremar “Filippo Lippi” interessata da un incendio alla sala macchine, prontamente circoscritto dal personale di bordo.

Dall’alto, l’elicottero AW 139, in servizio presso il Reparto Volo di Catania, non ha effettuato nessun tipo di soccorso ma ha monitorato le operazioni di traino dell’imbarcazione. A conclusione delle operazioni, ha fatto rientro in sede.