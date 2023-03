L’otto marzo, a Capo d’Orlando, sarà una giornata molto intenza che comincerà alle 12 nell’aula consiliare “Falcone e Borsellino” con la consegna, simbolica, di ben 40 targhe viari alla commissione comunale alle Pari Opportunità.

Le iniziative per la giornata internazionale della donna proseguiranno nel pomeriggio, dalle 18.30, al LOC di Via del Fanciullo con al messa in scena dello spettacolo “Antigoni, anteprima di uno spettacolo con la regia di Donatella Ingrillì.

La storia, da quella più antica alla più recente, è piena di eventi nei quali le donne con le loro azioni hanno cambiato in meglio il mondo.

Antigone, partendo dalla contraddizione tra “Nòmos” (diritto) e Legge, presente nella nota tragedia sofoiclea, e passando attraverso il potere e la resistenza ad esso, incontrerà altre donne, le “Antigoni” più moderne, che con il proprio coraggio, la forza delle idee, l’ostinazione, hanno sfidato e sfidano nel presente, anche con la stessa vita, leggi ingiuste e disumane, con l’obiettivo di abrogarle.

Complice il formidabile artificio della finzione teatrale, le protagoniste si ritrovano insieme, in una stessa unità di tempo e luogo, e si raccontano, intrecciando le loro vicende in una sintesi armoniosa tra nuda cronaca ed emozioni, intensità del sentimento e passione.

Verità, giustizia, libertà: intorno a queste tre parole, cifra dello spettacolo, si dipanano i temi più scottanti della nostra società, leggi che promulgano “ingiustizia”, razzismo, parità tra uomo e donna, immigrazione, abusi e violenze, dogmatismo religioso, la rivoluzione non violenta in Iran.

“ANTIGONI” vuole essere un inno all’impegno civile, che parte dalle donne ed abbraccia il mondo intero, una esortazione, se ce ne fosse bisogno, a non fermarsi nella ricerca e nella conquista dei diritti e della libertà, ed infine a sconfiggere sempre e dovunque il muro.

Protagoniste saranno, oltre alla regista e attrice Donatella Ingrilli, Daniela Trifilò, Rosetta Casella, Cinzia Continibali, Cinzia Cortolillo, Linda Fregapane.

Ad accompagnare scenograficamente le attrici impegnati ci saranno le sculture in ferro di Nicola Chiaromonte.