I consiglieri comunali di opposizione Truglio, Liotta, Scafidi, Gazia e Mangano, hanno inviato una nota al Responsabile Area Urbanistica Edilizia del Comune di Capo d’Orlando, Architetto Salvatore Lo Cicero, per richiedere chiarimenti in merito alla ennesima chiusura del tratto di strada compreso tra il km.

2+200 e il km 2+480 della S.P. 147.

Al centro della richiesta dell’opposizione consiliare ancora la chiusura al transito veicolare della strada che collega il lungomare di Capo d’Orlando al Borgo di San Gregorio.

La nota viene giustificata anche a causa delle proteste pubbliche e delle reiterate segnalazioni di disagio da parte dei Cittadini e in particolare dei Titolari degli Esercizi Commerciali della contrada S.Gregorio, che preannunciano azioni legali a tutela dei propri legittimi diritti, con la presente.

Così i consiglieri di minoranza chiedono di avere notizie in merito all’ordinanza 13/2023 che proroga la chiusura totale al transito del tratto compreso tra il km. 2+200 e il km. 2+480 della S.P. 147 e di essere ricevuti per condividere le più opportune e tempestive iniziative, sia per la definitiva riapertura al traffico che per la riqualificazione della richiamata litoranea “ Faro-Villa Bagnoli- Porto”.

Sta davvero diventando una storia infinita quella del tornante del Faro e dei lavori per la fognatura sulla provinciale 147. Più volte è stato ripetuto che entro i primi giorni di marzo la strada sarebbe tornata ad essere praticabile e completamente ristrutturata ma, al momento, la situazione sembra ben diversa.