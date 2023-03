Cambia radicalmente il Reddito di Cittadinanza secondo la nuova bozza di riforma. A partire dal nome. Si chiamerà Mia, ovvero Misura di inclusione attiva e dovrebbe prendere corpo dopo la stagione estiva. Assegno massimo da 500 euro per famiglie in cui non figurano “occupabili”. Giù fino a 375 euro per quei nuclei con persone che possono trovare occupazione. Sono considerate famiglie di non occupabili quelle che hanno almeno un minorenne, un over 60 e un disabile. Sono occupabili i nuclei con almeno una persona tra 18 e 60 anni che non abbiano le caratteristiche precedenti.

Tagliata la durata e anche i tetti reddituali per accedere. Saranno coinvolte agenzie per il lavoro private, controlli anti furbetti e introdotta una conciliazione con i redditi da lavoro. La nuova misura è in lavorazione. Ministero del Lavoro e Tesoro stanno valutando le cifre sulla base delle risorse a disposizione.

L’Isee per usufruire della nuova misura dovrebbe arrivare a 7.200 euro con una nuova scala di equivalenza per aiutare maggiormente le famiglie con più componenti.

Il vecchio Reddito di cittadinanza, per come lo conosciamo, potrà essere richiesto fino al 31 agosto e comunque potrà essere erogato fino a fine anno. Poi arriva la nuova Mia. Il Ministero dell’Economia e Finanze non avrebbe ancora ricevuto neanche una relazione, la Cgil, invece, lamenta di non essere stata chiamata in causa.