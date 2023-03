Un incendio ha interessato un traghetto alle Eolie, il Filippo Lippi in navigazione verso Filicudi. Il rogo sarebbe divampato in sala macchine e il personale di bordo è intervenuto prontamente, circoscrivendolo.

Il Circomare Lipari ha inviato una motovedetta e dirottato imbarcazioni per portare soccorsi.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lipari per bonifica e messa in sicurezza. In navigazione la motobarca antincendio VF 1084. Nessun danno tra il personale di bordo, i mezzi imbarcati e i passeggeri.