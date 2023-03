Vuole vederci chiaro la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto sulle circostanze che hanno portato alla morte di Nino Cilona, 42 anni. La famiglia del professionista si è affidata all’avvocato Nino Aloisio.

La scomparsa di Nino, che tra pochi mesi sarebbe diventato papà per la prima volta, ha destato molto dolore e sgomento nella comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, all’interno della quale Nino era stimato per le sue grandi doti umane e la sua spontaneità. Parlare di persona di grande spessore non è affatto esagerato. Lo testimoniano i numerosissimi messaggi d’affetto che girano sui social. Era anche noto per la sua attività di fiduciario tecnico della Figc e la sua vita attiva nella famiglia salesiana.

L’INCIDENTE SABATO MATTINA

La tragedia si sarebbe consumata in pochi istanti, lo scorso sabato mattina. Nino Cilona, geometra di professione, stava lavorando a una perizia tecnica sul tetto di un capannone del Centro Mercantile in località Ciantro, a Milazzo. Qui ieri stato chiamato, secondo quanto ricostruito dal personale del Commissariato di Polizia di Stato di Milazzo, per una perizia circa i danni causati che sarebbero stati causati da alcune infiltrazioni d’acqua. Per cause ancora in fase di accertamento, è caduto da un’altezza di circa 8 metri. Trasportato d’urgenza al Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina, è stato ricoverato senza neanche passare dal Pronto Soccorso a causa della gravità dei politraumi riportati. Nonostante le cure sanitarie e un disperato tentativo di salvargli la vita, il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina intorno alle ore 10.00.

INDAGA LA PROCURA DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Adesso, dopo avere ricevuto l’informativa da parte della Polizia, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto vuole vederci chiaro sull’incidente. Il sostituto procuratore Luca Gorgone ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, pare contro noti, al fine di accertare eventuali responsabilità da parte di terzi alla base del fatale incidente costato la vita a Nino Cilona. Mercoledì mattina sarà conferito l’incarico alla dottoressa Cristina Mondello per l’esame sulla salma. Non è ancora chiaro se si tratterà di autopsia o ispezione cadaverica.

IL DOLORE IMMENSO DI UN’INTERA CITTÀ

L’affetto verso Nino Cilona si è manifestato fin dai primissimi istanti in cui si è diffusa la notizia della sua dipartita. “Un gigante buono”, come lo ha definito qualcuno. Che spesso, nei mesi più caldi, amava muoversi a bordo della sua amata Vespa. Una valanga di messaggi di affetto hanno sommerso i familiari e in particolare la moglie Giusy, in gravidanza. Un dolore espresso anche dall’Amministrazione Comunale: “Il Sindaco e l’amministrazione comunale di Barcellona P.G. si uniscono al dolore della famiglia di Nino Cilona, esprimendo un sentito cordoglio per una morte prematura che ha sconvolto l’intera comunità barcellonese. Giovane uomo e infaticabile lavoratore, che proprio nello svolgimento della sua attività professionale ha perso tragicamente la vita. Grande sportivo e da sempre frequentatore della comunità salesiana, persona propositiva e sempre col sorriso, grande amante della vita, lascia un vuoto incolmabile nei tanti che l’hanno conosciuto“.

Cordoglio anche dall’Or.Sa. Basket che ha lasciato “vuoti” i propri canali social in segno di lutto: “La società Asd Or.Sa. Basket Barcellona, in tutte le sue componenti, partecipa al dolore della famiglia e di tutta la comunità salesiana per la prematura scomparsa di Nino Cilona, giocatore e dirigente dell’Or.Sa. Calcio. In segno di lutto non condivideremo la diretta della nostra gara di oggi pomeriggio a Reggio Calabria e i nostri canali social resteranno vuoti. Ciao Nino, buon viaggio“.

La F.I.G.C. Delegazione di Barcellona Pozzo di Gotto, in tutte le sue componenti, ha affidato il suo dolore alla propria pagina social ufficiale per la scomparsa del suo Fiduciario nei campi: “Tecnico competente nella sua professione e nelle regole tecniche federali per l’omologazione dei campi sportivi. Persona sempre disponibile, impegnata e vicina all’attività sportiva dell’Oratorio Salesiano Don Bosco. Tutti i Componenti e Collaboratori di questa , in tutte le sue componenti, ha affidato il suo dolore alla propria pagina social ufficiale per la scomparsa del suo Fiduciario nei campi: “Tecnico competente nella sua professione e nelle regole tecniche federali per l’omologazione dei campi sportivi. Persona sempre disponibile, impegnata e vicina all’attività sportiva dell’Oratorio Salesiano Don Bosco. Tutti i Componenti e Collaboratori di questa Delegazione sono vicini alla Sua famiglia ed esprimono sentite condoglianze”.

Commosso il saluto della Vivi Don Bosco Oreto: “Ci sono istanti che ti distruggono, notizie che rabbrividiscono a tal punto da renderti immobile, manco piangere serve a nulla! Proviamo a ricordare il tuo sorriso, proviamo a dare un senso a tutto questo, ma non è possibile! Si stenta a crederci. caro Nino adesso sei un angelo, veglia insieme a Don Bosco su tutti noi. Vicini al dolore della famiglia, possa il buon Dio darvi la forza di superare tutto questo”.

Ieri, l’ORSA PROMOSPORT aveva già espresso il suo dolore: “L’intera Società Orsa Promosport e tutti i suoi componenti e giocatori si stringe al proprio dolore e a quello della famiglia a cui porge le condoglianze ,per la prematura scomparsa del *NOSTRO AMICO, COMPAGNO DI SQUADRA, DIRIGENTE* NINO CILONA . Sappi che sarai sempre ricordato e al nostro fianco,come lo sei sempre stato per aiutarci e sostenerci!”.