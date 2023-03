Il Sindaco di Ficarra, Basilio Ridolfo, ha tracciato il crono programma riguardante importanti lavori di riqualificazione su alcuni tratti del centro urbano.

Si tratta di interventi che renderanno il paese, secondo il primo cittadino, anche più bello e che consentiranno anche di rinnovare, in modo efficace, tutti i sottoservizi già esistenti come la rete fognaria.

I lavori riguardano la ripavimentazione con pietra arenaria della sede stradale di tratti del centro urbano come la Via Umberto I, la via IV novembre, la Via Vittorio Emanuele, detta strada di sotto, la Via Garibaldi, Piazza Grande Lombardia e la Via Madre Chiesa e Piazza Santa Caterina.

In sintesi si tratta del percorso della processione della santa patrona di Ficarra al quale i lavori sono ispirati.

Inevitabili i disagi alla mobilità veicolare all’interno del centro urbano ma sono stati previsti già interventi di manutenzione su un percorso alternativo, che va da Via Logge alla Strada Provinciale per Sinagra, in località San Filippo.

Ecco, di seguito il cronoprogramma: