Tra le priorità dell’amministrazione comunale di Patti, vi è quella legata alla riapertura del cine-teatro comunale Beniamino Joppolo, particolarmente attesa dalla cittadinanza.

Da diverso tempo, oramai anni, l’immobile è rimasto chiuso. Era il 20 giugno del 2020, quando il dirigente del IV settore del Comune Pietro Manganaro, aveva determinato la risoluzione in danno dell’affidamento avvenuto nel 2017, ordinando lo sgombero dello stabile per occupazione abusiva. L’ente era riuscito a rientrarne in possesso, solo nel giugno del 2022.

Nei mesi scorsi, grazie ad un finanziamento di circa 196 mila euro, ottenuto dal comune ed erogato dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per l’ammodernamento e il recupero di importanti strutture teatrali, sono stati avviati, finalmente, i lavori che attualmente interessano la ristrutturazione della facciata esterna. In seguito, il cine-teatro è stato interessato di un ulteriore finanziamento di poco più di 128 mila euro, ottenuto dall’ente e che consentirà l’efficientamento energetico dell’immobile di proprietà del comune.

Ma a quanto pare, per poter rendere fruibile il teatro, saranno necessari ulteriori interventi sia all’esterno che all’interno della struttura. In questo senso, i vertici di palazzo dell’aquila insieme agli uffici e sotto la direzione dell’ingegnere Pino Scaffidi, sono al lavoro per reperire un ulteriore finanziamento di 500mila euro.

“L’immobile – ha spiegato il dirigente dell’ufficio tecnico– è chiuso da diversi anni e, a causa di considerevoli infiltrazioni, lo stesso necessita una serie di interventi. Quello più urgente ed improrogabile , è quello legato all’impermeabilizzazione. Successivamente bisogna intervenire per la sistemazione delle parti danneggiate dall’acqua. Inoltre, lo stabile necessitata di diversi lavori per renderlo adeguato alle normative vigenti”.

“Stiamo lavorando – ha affermato il sindaco Gianluca Bonsignore – per rendere fruibile il cine-teatro Beniamino Joppolo nel più breve tempo possibile. Per questo motivo – ha continuato il primo cittadino- ci stiamo adoperando per intercettare i finanziamenti indispensabili per eseguire tutti gli interventi necessari e successivamente, valuteremo la soluzione migliore per la gestione di un importante luogo di rappresentazione teatrale e di cultura per tutta la comunità”.