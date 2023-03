Ha compiuto 100 anni Calogero Mileti, originario di San Salvatore di Fitalia dove, da ragazzo, aiutava il papà titolare di una macelleria.

Domenica 5 marzo, con un videochiamata, il Sindaco Pizzolante ha raggiunto, nella sua casa di attuale residenza a Porto Ceresio (Varese), il signor Calogero Mileti, per poter augurare, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, i più sentiti e sinceri auguri per i suoi 100 anni.

Per celebrare lo speciale compleanno il primo cittadino ha inviato due pergamene: la prima a ricordo dei 100 anni, la seconda con estratto dell’atto di nascita del 1923, a ricordo di questo splendido traguardo.

Un secolo di storia del signor Calogero. Ha vissuto eventi drammatici del paese montano come la guerra, gli anni della ricostruzione, delle fatiche e dei sacrifici per vivere con dignità.

Un uomo allegro, pieno di vita, amante del ballo e della compagnia; un uomo che ha vissuto tante gioie e grandi dolori e ha saputo conservare il sorriso e l’amore alla sua amata sposa Concetta e alla famiglia.

Figlio di una famiglia numerosa (10 tra fratelli e sorelle), dopo il periodo della giovinezza trascorso a San Salvatore di Fitalia, si trasferisce nel 1952 in Argentina insieme alla famiglia. È poi approdato nel 1963 in Svizzera, precisamente a Zurigo, dove ha prestato la sua attività lavorativa come capo tecnico nella multinazionale Siemens fino al 1984. Ha poi vissuto a Porto Ceresio, tornando nel paese di origine solo in estate.

“Possa il nostro amato patrono San Calogero custodirti per tanti anni ancora. Un ringraziamento alla nipote Assunta che ha consentito la videochiamata e per avere recapitato a nome di tutti noi due pergamene ricordo al Sig. Calogero” ha commentato il Sindaco Giuseppe Pizzolante.