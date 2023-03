Longi – Non si placa il dolore per la morte del 54enne longese Antonio Araca, morto la scorsa settimana in un tragico incidente stradale nei pressi di Contrada Passo Zita tra i Comuni di Longi e di Frazzanò.

Per ricordare Antonio Araca, sul luogo dell’incidente, sono stati depositati alcuni fiori e la zona, interessata dal tragico evento, è recintata attualmente perché sottoposta a sequestro penale. Il funerale dell’uomo si è tenuto Sabato 4 Marzo presso la Chiesa S. Michele Arcangelo, alla presenza di una gran folla proveniente da diversi paesi dell’hinterland nebroideo, dove Antonio Araca era molto conosciuto e apprezzato.

Il Sindaco di Longi, Antonino Fabio, aveva proclamato il lutto cittadino, in occasione del funerale, con la bandiera comunale che è stata esposta a mezz’asta; la decisione del Sindaco longese ha interpretato i sentimenti di tutta la cittadinanza, che ha manifestato profonda commozione e cordoglio per la tragicità dell’evento.