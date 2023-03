L’amministrazione comunale di Raccuja, guidata dal sindaco Ivan Martella, ha ottenuto l’approvazione di due progetti inseriti sull’avviso “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica –, avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali.

Si tratta di due finanziamenti importanti per la sostenibilità ambientale della comunità nebroidea. Il primo riguarda l’efficientamento energetico del Castello Branciforti tramite interventi di installazione impianto a pompa di calore e relamping con servizi connessi per un importo complessivo di 105.764,36 euro; mentre l’altro finanziamento, invece, sempre per l’efficientamento energetico, interessa il Palazzo Municipale, dove verrà installato un impianto a pompa di calore per climatizzazione e caldaia a condensazione e servizi connessi per un importo di 112.898,80 euro.

I finanziamenti –afferma il sindaco Ivan Martella-serviranno a migliorare, in maniera radicale, le prestazioni energetiche del palazzo comunale e del castello Branciforti, abbattendo sensibilmente i costi di fornitura energetica e contribuendo, allo stesso tempo, alla sostenibilità energetica degli edifici.

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi previsti.