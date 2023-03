Gioiosa Marea – Vittoria importante in chiave playoff per il Gioiosa, che ha battuto 1-0 in casa il Città di Casteldaccia nella ventiduesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Il Gioiosa (nella foto) si è imposto nell’anticipo di Sabato grazie alla prima rete stagionale di Andrea Ardiri; con questo successo la formazione gioiosana arriva in zona playoff al quinto posto con 32 punti, approfittando del pareggio 0-0 della Santangiolese contro il Città di Mistretta (il Gioiosa ha superato la Santangiolese in classifica).

La vetta viene mantenuta dal Geraci con 48 punti, in seguito alla vittoria casalinga 2-1 contro la Castelluccese con le reti di Marrone e Velardi. Al secondo posto con 41 punti rimane l’Aspra, grazie al successo 2-1 contro il San Fratello, con i gol di Clemente e D’Angelo. Pareggio 1-1 in trasferta per il Pro Falcone contro il Villarosa Calcio, per via delle reti di Maisano e Lombardo; il Falcone resta in ultima posizione con 17 punti e la prossima Domenica osserverà il suo turno di riposo.

Nel prossimo turno grande attesa per il derby playoff Santangiolese-Gioiosa, mentre da segnalare anche gli incontri Supergiovane Castelbuono-Geraci e Castelluccese-Aspra.