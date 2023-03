San Salvatore di Fitalia – La Fitalese è stata sconfitta in casa 2-0 dal Terme Vigliatore, nell’incontro valido per la ventiduesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia con questo risultato viene raggiunta al settimo posto in classifica dal Ficarra (entrambe le squadre si trovano a 23 punti); il Terme Vigliatore difende, invece, il quarto posto con 38 punti e si riscatta dopo la sconfitta a tavolino 0-3, subita nello scorso turno contro la capolista Nuova Peloro.

Nel big match di questa giornata il Pollina Finale ha vinto in casa 3-2 contro il Real Rocchenere e scavalca al secondo posto la sua avversaria diretta; il Pollina si trova a 47 punti, mentre il Real Rocchenere la segue a 46. Il Real Rocchenere è passato in vantaggio al 33′ con Fimognari e il Pollina Finale ha ribaltato la partita nella ripresa con le reti di Urso, Valeriano e Cinquegrani; inutile in pieno recupero il gol di Aloisi.

Il Ficarra ha sconfitto in casa 2-1 la Juvenilia, grazie alla doppietta di Tumeo, mentre l’Alcara ha perso in trasferta 4-3 contro la Vivi Don Bosco. Con questa sconfitta l’Alcara si trova da sola in ultima posizione con 12 punti ed è stata scavalcata dalla Vivi Don Bosco, che supera anche il Città di Pettineo.